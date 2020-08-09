Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бразилии объявили траур по умершим из-за коронавируса 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
В Бразилии объявили траур по умершим из-за коронавируса
Фото: RT на русском
Национальный конгресс (парламент) и Федеральный верховный суд (ФВС, исполняет функции конституционного суда) Бразилии объявили траур по умершим в результате пандемии вызванного коронавирусом заболевания, которое унесло жизни более 100 тыс. жителей южноамериканской республики. Об этом говорится в публикациях, размещенных в субботу на сайтах высших законодательного и судебного органов страны.

"Наша страна никогда не знала трагедии подобного масштаба. 100 тыс. человек, у каждого из которых было имя, профессия, планы и мечты. 100 тыс. человек, которые, вне сомнения, оставили свой след в этом мире и в жизнях других людей. От имени законодательной власти и ФВС выражаю глубокую скорбь и сочувствие родным и близким каждого из 100 тыс. умерших. В знак солидарности и в память о каждом из 100 тыс. умерших ФВС объявляет трехдневный траур", — говорится в заявлении председателя высшей судебной инстанции Диаса Тоффоли.

Четырехдневный траур также объявил председатель Национального конгресса Бразилии, сенатор Дави Алколумбре. В своей публикации в Twitter он назвал 8 августа, когда число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс., "одним из самых скорбных дней в современной истории страны". Как уточняется на сайте законодательного органа, флаги Бразилии и МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок, куда, помимо Бразилии, входят также Аргентина, Парагвай и Уругвай — прим. ТАСС) напротив здания парламента приспустили в знак траура. Ранее Нацконгресс и ФВС уже объявляли трехдневный траур 10 мая после того, как число смертей из-за коронавируса превысило 10 тыс.
Публичная позиция глав судебной и законодательной ветвей власти по вопросу противодействия пандемии контрастирует с отношением к этой проблеме президента страны Жаира Болсонару. Бразильский лидер, который сам недавно перенес заболевание, вызываемое коронавирусом, по-прежнему полагает, что инфекция не опасна для лиц в возрасте до 60 лет. В ходе традиционного еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару в четверг заявил, что страна преодолеет порог в 100 тыс. смертей в ближайшие дни, подытожив свои размышления словами о том, что "жизнь продолжается", чем снова вызвал бурную реакцию в местных СМИ.
Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. Согласно субботней сводке в стране зарегистрировано 3 012 412 инфицированных, 100 477 человек умерли. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.
ТАСС: последние новости
СМИ: экс-президент Колумбии заразился коронавирусом СМИ: экс-президент Колумбии заразился коронавирусом Посол РФ не исключил назначения российского авиаперевозчика для рейсов Москва - Каракас Посол РФ не исключил назначения российского авиаперевозчика для рейсов Москва - Каракас Экс-президент Колумбии Урибе сообщил, что Верховный суд приказал лишить его свободы Экс-президент Колумбии Урибе сообщил, что Верховный суд приказал лишить его свободы
Комментарии
Латинская Америка , В мире , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение