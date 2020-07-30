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Бразилия разрешает иностранцам полеты в страну, несмотря на COVID-19 

Газета.Ru и ещё 3 17 минут назад
Бразилия разрешает иностранцам въезд, несмотря на COVID-19
Фото: РИА Новости
Бразилия, занимающая второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом, разрешает иностранцам въезжать в страну воздушным транспортом. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на официально опубликованный указ, подписанный четырьмя министрами, в том числе главой Минздрава страны Эдуардо Пазуэлло.
Отмечается, что прибыть в страну сухопутным и морским транспортом все еще невозможно.
За последние сутки в Бразилии зарегистрировано 69 750 новых случаев заболевания COVID-19 и 1595 летальных исходов. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 2 552 265 случаев заражения и 90 134 случаев смерти.
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Латинская Америка , В мире , Ситуация в мире , Минздрав РФ , Интерфакс , Бразилия
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