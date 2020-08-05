Экс-президент Колумбии заразился коронавирусом

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе, который возглавлял страну с 2002 по 2010 годы, заразился коронавирусом. Об этом в среду сообщила радиостанция La FM со ссылкой на источники в окружении политика.

По ее данным, экс-глава Колумбии уже 13 дней находится в изоляции в своей резиденции в департаменте Кордова. Отмечается, что заболевание протекает бессимптомно.

Сыновья Урибе, Томас и Херонимо, также заразились.