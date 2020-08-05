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СМИ: экс-президент Колумбии заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Экс-президент Колумбии заразился коронавирусом
Фото: Reuters
Бывший президент Колумбии Альваро Урибе, который возглавлял страну с 2002 по 2010 годы, заразился коронавирусом. Об этом в среду сообщила радиостанция La FM со ссылкой на источники в окружении политика.
По ее данным, экс-глава Колумбии уже 13 дней находится в изоляции в своей резиденции в департаменте Кордова. Отмечается, что заболевание протекает бессимптомно.
Сыновья Урибе, Томас и Херонимо, также заразились.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 334 979, количество летальных исходов — 11 315. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 сентября.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Садоводство , Иван Дуке , Колумбия
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