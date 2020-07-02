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Суд Лондона лишил Мадуро доступа к венесуэльскому золоту на 1 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 22 17 часов назад
Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золоту на 1 млрд долларов
Фото: ТАСС
Суд в Лондоне признал оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо президентом страны, лишив тем самым правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к золоту на 1 млрд долларов, хранящемуся в Банке Англии, пишут СМИ.
«Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы», — цитирует судью Найджела Тира ТАСС со ссылкой на агентство PA.
Судья отметил, что Лондон «более не признает Мадуро в качестве президента Венесуэлы», поскольку «нет основания для того, чтобы признавать Гуайдо президентом де-юре, а Мадуро президентом де-факто».
Представители Венесуэлы заявили о намерении оспорить это решение в вышестоящей инстанции.
В конце мая Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 млн евро.
В январе Банк Англии ответил отказом Мадуро, который хотел вернуть принадлежащее Боливарианской Республике золото. Сообщалось, что такое решение было принято из-за давления со стороны Соединенных Штатов.
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Комментарии 1
Латинская Америка , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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