Несколько крупнейших бразильских СМИ заявили, что их журналисты больше не будут посещать официальную резиденцию президента Бразилии — Дворец Алворада, где сторонники бразильского лидера Жаира Болсонару в последние дни стали совершать словесные нападки на представителей СМИ, передает агентство Рейтер.

Как отмечает агентство, о соответствующем решении объявили компания Organizações Globo, владеющая крупнейшим бразильским телеканалом TV Globo и газетами O Globo и Valor Economico, а также телеканал TV Bandeirantes и еще две ежедневные газеты страны — Folha de S.Paulo и Estado de S.Paulo.

Отмечается, что у президента Бразилии "вошло в привычку" останавливаться у входа в свою официальную резиденцию и общаться со своими сторонниками, делать с ними селфи и давать комментарии журналистам. Однако в последние дни сторонники Болсонару стали совершать "гневные словесные нападки" на журналистов: так, в понедельник порядка 60 сторонников бразильского лидера громко перебивали журналистов, называя их "лжецами" и "мерзавцами".

"Folha временно приостанавливает освещение новостей у входа во Дворец Алворада до тех пор, пока Дворец Планалту (рабочая резиденция президента — ред.) не гарантирует безопасность прессы", — говорится в заявлении на сайте издания Folha de S.Paulo.

В заявлении подчеркивается, что нападки сторонников Болсонару на журналистов происходят каждый день. При этом, согласно сообщению издания, сам бразильский президент в понедельник также раскритиковал представителей прессы. "В день, когда вы будете привержены истине, я буду говорить с вами снова", — заявил Болсонару, слова которого приводятся в заявлении газеты.

Как отмечает агентство Рейтер, усиление атак на журналистов в Бразилии происходит на фоне ухудшения политической ситуации в стране, которое отчасти вызвано кризисом из-за коронавируса, жертвами которого стали в Бразилии уже свыше 20 тысяч человек. Сам Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее бразильский лидер называл COVID-19 "небольшим гриппом".