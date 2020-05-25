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Бразилия оказалась на пороге гражданской войны 

Алиса Селезнёва и ещё 2 1 час назад
Бразилии предрекли гражданскую войну
Фото: Reuters
Группа бразильских военных в отставке возложила вину за кризис в Бразилии на судей Верховного суда, которые ведут расследование в отношении президента Жаира Болсонару, и предупредила о риске гражданской войны. Об этом они заявили в открытом письме, опубликованном изданием UOL.
Авторы письма, среди которых есть несколько генералов, выразили недоумение по поводу действий судей.
«Они угрожают безопасности и стабильности страны, усугубляют кризис, последствия которого непредсказуемы и могут, пожалуй, в худшем случае привести к гражданской войне», — подчеркивается в заявлении.
«Рамблер» писал, что ранее Верховный федеральный суд Бразилии направил в Генеральную прокуратуру прошение о проведении экспертизы личных смартфонов президента и его сына. Оппозиция, добивающаяся этой проверки, уверена, что переписка Жаира Болсонару подтвердит данные о вмешательстве президента в ход антикоррупционных расследований.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Генпрокуратура РФ , Бразилия
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