Бразилии предрекли гражданскую войну

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Группа бразильских военных в отставке возложила вину за кризис в Бразилии на судей Верховного суда, которые ведут расследование в отношении президента Жаира Болсонару, и предупредила о риске гражданской войны. Об этом они заявили в открытом письме, опубликованном изданием UOL.

Авторы письма, среди которых есть несколько генералов, выразили недоумение по поводу действий судей.

«Они угрожают безопасности и стабильности страны, усугубляют кризис, последствия которого непредсказуемы и могут, пожалуй, в худшем случае привести к гражданской войне», — подчеркивается в заявлении.