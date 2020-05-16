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Авиакомпания Latam уволит полторы тысячи сотрудников 

Российская Газета и ещё 1 51 минуту назад
Авиакомпания Latam уволит полторы тысячи сотрудников
Фото: ТАСС
Введенные из-за коронавируса ограничительные меры сказались на пассажиропотоке по всему миру, что и стало причиной увольнения 1400 сотрудников авиакомпания Latam. "У нас нет других вариантов. Некоторые работники должны покинуть компанию", — говорится в официальном сообщении перевозчика.
По данным РИА Новости, в первую очередь уволят персонал в Чили, Колумбии, Эквадоре и Перу. В апреле и мае Latam на 95 процентов сократила свою операционную деятельность, оставив всего несколько маршрутов между Чили, Бразилией и США.
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Латинская Америка , В мире
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