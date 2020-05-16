Авиакомпания Latam уволит полторы тысячи сотрудников 

Введенные из-за коронавируса ограничительные меры сказались на пассажиропотоке по всему миру, что и стало причиной увольнения 1400 сотрудников авиакомпания Latam. "У нас нет других вариантов. Некоторые работники должны покинуть компанию", — говорится в официальном сообщении перевозчика.

По данным РИА Новости, в первую очередь уволят персонал в Чили, Колумбии, Эквадоре и Перу. В апреле и мае Latam на 95 процентов сократила свою операционную деятельность, оставив всего несколько маршрутов между Чили, Бразилией и США.