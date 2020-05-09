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Самолет с россиянами вылетел из Испании в Санкт-Петербург и Москву 

Газета.Ru и ещё 1 19 часов назад
Самолет с россиянами вылетел из Испании в Санкт-Петербург и Москву
Фото: Газета.Ru
Самолет с 126 россиянами, застрявшими в Испании из-за коронавируса, вылетел из Аликанте в Санкт-Петербург и Москву, пишет РИА «Новости».
Ожидается, что самолет сядет в Пулково в 22:28, в Шереметьево — в 00:15.
Среди пассажиров находятся 15 детей. 37 россиян сойдут в Санкт-Петербурге, 89 граждан будут доставлены в Москву.
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Латинская Америка , Катастрофы , Происшествия , Социология , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Испания , Москва , Санкт-Петербург
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