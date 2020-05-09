Самолет с россиянами вылетел из Испании в Санкт-Петербург и Москву 

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Самолет с 126 россиянами, застрявшими в Испании из-за коронавируса, вылетел из Аликанте в Санкт-Петербург Москву , пишет РИА «Новости».

Ожидается, что самолет сядет в Пулково в 22:28, в Шереметьево — в 00:15.

Среди пассажиров находятся 15 детей. 37 россиян сойдут в Санкт-Петербурге, 89 граждан будут доставлены в Москву.

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