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В Аргентине карантин из-за коронавируса продлили до 24 мая 

РИА Новости и ещё 3 5 часов назад
В Аргентине продлили карантин
Фото: AP Photo / Alejandro Madril
Карантин в Аргентине, введённый ещё 20 марта, продлен до 24 мая, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"Карантин продлится до 24 мая", — сказал президент.
В Буэнос-Айресе ограничительные меры останутся почти без изменений. В остальных регионах страны будут введены послабления. В частности, будут открыты отдельные виды производства и торговли.
В столице разрешат прогулки с детьми по субботам и воскресеньям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Латинская Америка , Альберто Фернандес , Аргентина
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