В Аргентине продлили карантин

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Карантин в Аргентине , введённый ещё 20 марта, продлен до 24 мая, сообщил президент страны Альберто Фернандес

"Карантин продлится до 24 мая", — сказал президент.

В Буэнос-Айресе ограничительные меры останутся почти без изменений. В остальных регионах страны будут введены послабления. В частности, будут открыты отдельные виды производства и торговли.

В столице разрешат прогулки с детьми по субботам и воскресеньям.

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