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Ордер на арест Моралеса выпишут в Боливии 

Газета.Ru + ещё 3 30 минут назад
Ордер на арест Моралеса выпишут в Боливии
Фото: Natacha Pisarenko/AP
Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес. Об этом сообщает "Los Tiempos".
Действия Моралеса можно назвать подстрекательством к мятежу и терроризму, подчеркнула Аньес. По ее словам, были поданы все необходимые для выдачи ордера ходатайства.
Исполняющая обязанности президента призвала бывшего лидера соблюдать статус политического эмигранта.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.
10 ноября Моралес объявил об отставке и покинул страну.
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Теги:
Латинская Америка , В мире , Эво Моралес , Боливия
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