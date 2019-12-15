Ордер на арест Моралеса выпишут в Боливии

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес. Об этом сообщает "Los Tiempos".

Действия Моралеса можно назвать подстрекательством к мятежу и терроризму, подчеркнула Аньес. По ее словам, были поданы все необходимые для выдачи ордера ходатайства.

Исполняющая обязанности президента призвала бывшего лидера соблюдать статус политического эмигранта.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.

10 ноября Моралес объявил об отставке и покинул страну.