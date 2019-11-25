В ЦРУ рассекретили документы о секретном агенте на Кубе

Только спустя годы Лилиан узнает, что Крозье, имевший минимум семь псевдонимов и фальшивых фамилий, был сотрудником ЦРУ . Именно Крозье, как оказалось, стал, по сути, единственным «кротом» из ЦРУ, которому удалось проникнуть в окружение лидера кубинской революции. О работе Крозье, который умер в безвестности и едва ли не в нищете в 2000 году, стало известно из 944 страниц документов ЦРУ, которые были рассекречены на днях.

Документы показывают судьбу шпиона, награжденного «фирмой» орденом Мужества за былые подвиги, но оказавшегося ненужным разведывательному ведомству США после провальной операции в Заливе свиней, которую он курировал. Его выставили за дверь, при помощи фальшивого резюме (трудовой книжки) устроив на работу в … почтовое отделение в Вашингтоне. Случай, честно говоря, банальный. Многочисленные истории о доморощенных и завербованных американскими силовиками агентах, показывают, что от них избавляются как от «ненужной вещи», когда они вырабатывают свой ресурс. Крозье не только потерял в деньгах, но и лишился любимой работы. А ведь всего за три года до этого он был в фаворе у руководства Управления. Крозье в 1954 году забросили под прикрытием на Кубу . ЦРУ хотело знать подробности об антиправительственных настроениях среди студентов Гаванского университета, бросивших вызов диктатору Фульхенсио Батисте. В задачу Крозье входила вербовка студентов и их использование в качестве информаторов, чтобы следить за протестными и антиамериканскими настроениями. Затем ЦРУ предоставило Крозье новое прикрытие в качестве представителя вымышленной американской фирмы — Института общественных исследований. Пик карьеры Крозье, как агента ЦРУ, пришелся на 1958 год, когда ему, как «исследователю и журналисту», организовали двухнедельную поездку в горы Сьерра-Маэстра, где он познакомился с Фиделем Кастро и Че Геварой и постоянно фотографировал этих «икон революции».

После победы революции ЦРУ не удалось подобраться к кубинскому лидеру

Крозье слал в Лэнгли информацию об усилении отряда повстанцев. Но американцы не приняли в расчет возможности Кастро и его товарищей, считая их очередными «латиноамериканскими выскочками», которые не способны свергнуть режим Батисты. После революции Барбудос пришли к власти в 1959 году. Именно Крозье узнал от своих агентов, что СССР разместил ракеты на Кубе. Но крест на будущем поставила провальная операция в Заливе свиней, в ходе которой почти все наемники были убиты. Крозье обвинили в неудачной организации операции. Так закончилась некогда блистательная карьера этого, по сути, единственного, крота ЦРУ в окружении Фиделя, превратившегося из настоящего Джеймс Бонда в рядовго почтового инспектора, страдавшего алкоголизмом.

Справка «РГ»