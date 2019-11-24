Волна протестов охватила Колумбию

В Колумбии прошел третий день «кастрюльных протестов»

Около 500 человек вышли на улицы столицы Колумбии на третий день "кастрюльных протестов", полиция встретила демонстрантов слезоточивым газом, сообщает издание Tiempo.

В четверг и пятницу в акциях протеста в Колумбии приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.

Издание сообщает, что в субботу несколько сотен человек собрались рядом с Национальным парком в Боготе и устроили традиционный для страны "кастрюльный марш", когда демонстранты гремят пустой металлической посудой. Прибывшая на место полиция применила слезоточивый газ.

Манифестации проходят также на главной площади столицы рядом со зданием конгресса. Здесь полиция вновь встретила демонстрантов слезоточивым газом.

Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.