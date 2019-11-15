Моралес назвал условие возвращения в Боливию из Мексики

Моралес призвал вооруженные силы и полицию страны «не пачкать руки в крови» жителей Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес, покинувший свой пост десятого ноября, заявил о готовности вернуться в свою страну, чтобы добиться стабилизации обстановки и прекращения насилия.

«Если мое возвращение в Боливию поможет добиться установления мира в стране, я вернусь прямо завтра, мне больно из-за того, что столько людей погибло», — цитирует Моралеса мексиканское издание El Universal.

Кроме того, он призвал вооруженные силы и полицию страны «не пачкать руки в крови» жителей Боливии. Во время протестов уже погибли 12 человек, 508 получили ранения, пишет El Deber.

Моралес добавил, что его отставку должен принять парламент страны, и если этого не произойдет, он прилетит на родину.

Моралес подал в отставку на фоне массовых беспорядков, которые начались еще в октябре. Сейчас экс-президент находится в Мексике.