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Моралес назвал условие возвращения в Боливию из Мексики 

ТК «Звезда» 1 час назад
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Фото: Jair Cabrera Torres, dpa, Globallookpress
Моралес призвал вооруженные силы и полицию страны «не пачкать руки в крови» жителей Боливии.
Бывший президент Боливии Эво Моралес, покинувший свой пост десятого ноября, заявил о готовности вернуться в свою страну, чтобы добиться стабилизации обстановки и прекращения насилия.
«Если мое возвращение в Боливию поможет добиться установления мира в стране, я вернусь прямо завтра, мне больно из-за того, что столько людей погибло», — цитирует Моралеса мексиканское издание El Universal.
Кроме того, он призвал вооруженные силы и полицию страны «не пачкать руки в крови» жителей Боливии. Во время протестов уже погибли 12 человек, 508 получили ранения, пишет El Deber.
Моралес добавил, что его отставку должен принять парламент страны, и если этого не произойдет, он прилетит на родину.
Моралес подал в отставку на фоне массовых беспорядков, которые начались еще в октябре. Сейчас экс-президент находится в Мексике.
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Комментарии7 
Теги:
Латинская Америка , В мире , Боливия , Мексика
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