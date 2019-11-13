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Россия призвала страны не пытаться извлечь выгоду из кризиса в Боливии 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Россия сделала заявление о кризисе в Боливии
Фото: РИА Новости
Москва призывает внешних игроков не пытаться извлечь выгоду из внутриполитической ситуации в Боливии, кризис должен быть решен конституционным путём, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. В Боливии продолжаются беспорядки. Генпрокуратура сообщила о семи погибших в ходе протестов, задержаны более 100 человек.
"Мы не хотели бы, чтобы после столь драматического разворота, который произошел в считанные дни и часы и привел к полному переформатированию политического ландшафта в этой стране, чтобы после этого продолжались волнения и беспорядки", — сказал Рябков.
"Страстям надо не давать волю, и особенно это касается внешних сил, которые, возможно, по-прежнему испытывают соблазн для того, чтобы извлечь какую-то выгоду для себя, в том числе геополитическую", — добавил он.
Замминистра считает, что последствия произошедшего требуют осмысления.
"Мы надеемся, что ситуация постепенно нормализуется и в Боливии в рамках конституционного поля продолжатся процессы, позволяющие этой стране поступательно развиваться", — подчеркнул Рябков.
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Теги:
Латинская Америка , В мире , Политика , Сергей Рябков , МИД , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Боливия , Москва
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