Россия признала власть оппозиции в Боливии

По его словам, второй вице-спикер сената заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами. «Понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — отметил дипломат.

Рябков при этом добавил, что Москва насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по кандидатуре Аньес. Он также указал, что Россия считает события, которые привели к отставке президента Боливии Эво Моралеса , эквивалентными госперевороту, однако происходящее — внутреннее дело страны.

В то же время МИД на своей странице в Facebook подчеркнул, что данные о якобы вмешательстве России в боливийские выборы — это спекуляции. При этом обвинения имеют «огульный бездоказательный характер», говорится в сообщении.

Аньес ранее отмечала, что берет на себя на себя обязанности президента лишь для того, чтобы организовать новые выборы. Она стала временным главой государства, поскольку все вышестоящие парламентарии ушли с постов вслед за Моралесом.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны. При этом он назвал произошедшее госпереворотом, а затем заявил, что готов вернуться в страну.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса, не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.