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США признали сенатора Аньес президентом Боливии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 39 2 часа назад
США признали сенатора Аньес президентом Боливии
Фото: РИА Новости
США признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии и рассчитывают на сотрудничество с ней, заявил и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак.
По его словам, Аньес уже приступила к выполнению своих обязанностей, сообщает ТАСС.
«Мы ожидаем сотрудничества с ней и другими органами власти Боливии в то время, как они в кратчайшие сроки организовывают свободные и справедливые выборы в соответствии с конституцией Боливии», — отметил Козак.
Между тем, по информации высокопоставленного чиновника из администрации президента Дональда Трампа, США предлагали Мексике помощь с транспортировкой подавшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса.
США предложили помочь с материально-техническим обеспечением по мере необходимости. Однако точно неизвестно, приняли ли мексиканские власти предложение, передает РИА «Новости».
Чиновник отметил, что Соединенные Штаты рассматривают уход из Боливии Моралеса как «положительный шаг, чтобы начать нормализацию ситуации» в стране.
Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
В ночь на понедельник президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников. После победы оппозиции в Боливии начались аресты прежнего руководства страны. Целый ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Сам Моралес улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.
Президент США Дональд Трамп назвал отставку Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии». В Кремле выразили обеспокоенность событиями в Боливии.
Эксперт по Латинской Америке Владимир Травкин прокомментировал газете ВЗГЛЯД последствия кризиса в Боливии для интересов России.
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Теги:
Латинская Америка , В мире , Выборы в Москве , Дональд Трамп , Владимир Травкин , Эво Моралес , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Боливия , США
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