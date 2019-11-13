Жизнь беглого президента Боливии оценили в 50 тысяч долларов

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес заявил, что его охранников попытались подкупить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, 9 ноября, еще до его отставки, сотрудникам службы безопасности предлагали сдать президента за 50 тысяч долларов. При этом он отказался говорить, кто был готов заплатить за предательство.

Моралес рассказал об этом в аэропорту мексиканской столицы. Экс-глава государства поблагодарил президента Мексики Андреса Обрадора и главу МИД Марсело Эбрарда за «спасение жизни».

О том, что Мехико официально предоставит убежище бывшему президенту, стало известно 11 ноября. По пути Перу закрыло свое воздушное пространство для самолета Моралеса, тот был вынужден добираться до Мексики через Парагвай.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.