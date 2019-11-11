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Протестующие в Боливии разгромили дом Эво Моралеса: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 6 часов назад
Протестующие в Боливии разгромили дом Эво Моралеса: видео
Фото: ТК «Звезда»
Бывший глава Боливии Эво Моралес сообщил, что в данный момент на его дом совершается нападение с целью ареста.
Митингующие в Боливии ворвались и устроили разгром в доме экс-президента Эво Моралеса в Кочабамбе.
На кадрах с места происшествия видно, как митингующие разбросали по помещению мебель, разбили окна и расписали стены. Видео опубликовано с комментарием: «Дом Эво Моралеса разграблен и разрушен».
Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке 10 ноября после массовых беспорядков по всей стране, начавшихся в конце октября. После него в отставку ушли также вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и другие.
Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес сообщила, что полномочия главы государства переходят к ней после отставки всего руководства страны. А боливийские полицейские получили ордер на арест экс-президента страны, но Моралес считает его незаконными.
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Комментарии 
Теги:
Латинская Америка , Эво Моралес , Боливия
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