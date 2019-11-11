Протестующие в Боливии разгромили дом Эво Моралеса: видео

Бывший глава Боливии Эво Моралес сообщил, что в данный момент на его дом совершается нападение с целью ареста.

Митингующие в Боливии ворвались и устроили разгром в доме экс-президента Эво Моралеса в Кочабамбе.

На кадрах с места происшествия видно, как митингующие разбросали по помещению мебель, разбили окна и расписали стены. Видео опубликовано с комментарием: «Дом Эво Моралеса разграблен и разрушен».

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке 10 ноября после массовых беспорядков по всей стране, начавшихся в конце октября. После него в отставку ушли также вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и другие.

Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес сообщила, что полномочия главы государства переходят к ней после отставки всего руководства страны. А боливийские полицейские получили ордер на арест экс-президента страны, но Моралес считает его незаконными.