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В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ 

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В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ
Фото: www.vesti.ru
В Боливии сторонники оппозиции взяли под контроль национальный телеканал Bolivia TV (BTV) и государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN), тем самым прервав освещение протестов в стране. Об этом СМИ сообщил директор Patria Nueva Иван Мальдонадо.
Как рассказал Мальдонадо, протестующие окружили студии и около двух часов удерживали в них сотрудников, угрожая уничтожить оборудование в случае, если журналисты не прекратят работу. Мальдонадо пришлось покинуть здание, откуда ведут вещание оба государственных СМИ, передает РИА Новости.
Президент Боливии Эво Моралес осудил нападения на своей странице в Twitter, написав, что организованные группы захватили государственные СМИ BTV и RPN, угрожая журналистам и заставив их покинуть свои рабочие места. "Они говорят, что защищают демократию, но действуют как диктаторские режимы", — подчеркнул Моралес.
Протесты в Боливии начались вскоре после подсчета голосов на президентских выборах 20 октября и продолжаются в настоящее время.
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Теги:
Латинская Америка , Происшествия , РИА Новости , Боливия
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