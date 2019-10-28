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Оппозиционер Альберто Фернандес лидирует на выборах президента Аргентины 

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Альберто Фернандес лидирует на выборах главы Аргентины
Фото: © AP Photo/Natacha Pisarenko
Оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес лидирует на выборах и набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала в воскресенье Национальная избирательная палата после подсчета голосов с 73,03% участков.
Согласно этим данным, за Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,29% избирателей. За действующего президента Маурисио Макри, представляющего правоцентристские силы, было отдано 41,30% голосов.
Третье место занимает экс-министр экономики Роберто Лаванья, которого поддержали 6,14% избирателей.
Для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.
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Теги:
Латинская Америка , В мире , Альберто Фернандес , Аргентина
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