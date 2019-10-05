Россия подсаживает Кубу на нефтяную иглу

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев завершил свой двухдневный визит на Кубу . Россия и Остров свободы в годы холодной войны были союзниками по соцлагерю, а сегодня оказались среди стран, столкнувшихся с санкционным давлением США . Поэтому переговоры главы российского правительства с кубинцами касались не столько активизации экономических связей, сколько подтверждения политической лояльности. Хотя деловой подтекст у визита всё же был: Россию привлекают найденные на острове запасы нефти.

Дмитрий Медведев в ходе визита провёл переговоры с председателем Госсовета Кубы (фактическим правителем страны) Мигелем Диас-Канелем и с лидером Коммунистической партии Раулем Кастро , посетил Гаванский университет и буровую площадку нефтяного месторождения Бока де Харуко. В совместных заявлениях до и после переговоров не раз было упомянуто о поддержке друг друга в тяжёлые санкционные времена.

Наш диалог нравится далеко не всем, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Это именно так. В последние месяцы ужесточилась экономическая блокада Кубы со стороны Соединённых Штатов Америки. Налицо стремление создать вот такую «токсичную» атмосферу вокруг экономического сотрудничества с Кубой.

Медведев добавил, что Куба уже почти 60 лет противостоит американскому эмбарго, и это говорит о безуспешности давления со стороны США. По его мнению, точно так же Вашингтон ничего не добьётся санкциями в отношении России.

Мы благодарны России за поддержку в борьбе против блокады, — ответил Мигель Диас-Канель. — Мы энергично осуждаем попытки НАТО окружить, приблизиться к границам Российской Федерации. Мы энергично осуждаем односторонние санкции, которые Соединённые Штаты принимают против России.

Дмитрий Медведев, однако, не упомянул о плачевных результатах 60-летней американской блокады острова. В советские годы Куба держалась во многом благодаря щедрым экономическим вливаниям со стороны Москвы . Как и многие бывшие доноры СССР, с началом 1990-х она столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом, от которого удалось оправиться во многом благодаря новому спонсору — Венесуэле. В Боливарианской Республике в 2002 году очень вовремя пришёл к власти социалист Уго Чавес , построивший особые отношения с Кубой. В обмен на кубинских врачей, учителей, военных специалистов Каракас снабжал Гавану нефтью. Самостоятельно Куба покрывала только 40% своих потребностей в топливе.

Но с началом этого года к тяжёлым экономическим проблемам Венесуэлы добавились политические — бунт главы оппозиции Хуана Гуайдо , которого Запад до сих пор признаёт временным президентом. Хотя преемнику Чавеса Николасу Мадуро удалось сохранить власть, его позиции на фоне экономического положения страны сильно подкосились, а вместе с союзником в пропасть покатилась и Куба. Кризис усугубил ставший президентом США Дональд Трамп , при котором прекратились попытки Вашингтона наладить отношения с островом и санкции ударили с прежней силой. Куба столкнулась с нехваткой топлива, из-за этого подскочили цены на бензин и продукты, начались отключения электричества, возникли перебои с питьевой водой, были сокращены рабочие часы. Ситуация всё больше начала напоминать коллапс 1990-х.

В сложившейся ситуации Гавана начала искать выход в содействии заокеанских друзей. Куба в данный момент нуждается в России больше, чем Россия в Кубе, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелёв . Однако нельзя сказать, что визит Медведева — шаг чисто символический. В условиях конфронтации с Соединёнными Штатами, обострения геополитический противоречий Россия начинает играть на поле своего противника. Отсюда активизация отношений с Венесуэлой и Кубой.

Борис Шмелёв, руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН

Видимо, с нашей помощью на Кубе нашли залежи нефти. Это тяжёлая, вязкая нефть, но есть технологии её добычи и переработки. Для Кубы это значит немало, в будущем она сможет обеспечить себя нефтью и даже её экспортировать. Весь вопрос в деньгах. В своё время Куба много нам задолжала и отказалась платить. Это, конечно, вызвало раздражение в России, и кроме того, наши финансовые возможности были не такие уж большие. Сейчас у России деньги есть, а больших инвестиционных программ внутри страны нет. Деньги надо куда-то пристраивать. Решили пристроить в том числе и на Кубу. Говорят, все остальные контракты России и Кубы, заключённые во время этой поездки, будут финансироваться из этого источника.

Медведев во время посещения того самого месторождения Бока де Харуко символически запустил бурение первой горизонтальной скважины. В сообщении правительства РФ сказано, что «Зарубежнефть» в октябре планирует начать бурить три новые скважины, и если проект будет признан успешным, перейти к промышленной добыче. Ресурсы месторождения, по прогнозам, составляют 3,7 млрд тонн.

По словам Бориса Шмелёва, кроме нефтяных разработок, Куба мало что может предложить России в экономическом плане. Потенциал представляет только туристическая отрасль, а в кубинском роме и тростниковом сахаре наша страна не заинтересована. Зато в перспективе может оживиться военное сотрудничество, о котором Медведев и Диас-Канель пока не сказали ни слова.

Ведь на Кубе была очень мощная советская база радиоэлектронного слежения «Лурдес», — напомнил Борис Шмелёв. — В 2003 году мы от неё отказались, сказали, что она нам не нужна. Но она не была разрушена, а только законсервирована. В новой международной обстановке интерес к ней со стороны России снова появился. Думаю, что будет достигнуто соглашение о её расконсервации, обновлении и использовании. Тем более, что отношения между США и Кубой не улучшаются.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кубинский лидер Диас-Канель упомянул, что в конце октября собирается провести переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а также пригласил российского президента в Гавану. Очевидно, если военная кооперация и будет обсуждаться, то во время этих встреч.

Но военное присутствие России на Острове свободы может быть воспринято в штыки Соединёнными Штатами. Они уже выражают беспокойство по поводу отношений Москвы и Каракаса.

Они (Россия. — News.ru) по традиции снабжают страны Латинской Америки оружием, в частности, Венесуэлу и Никарагуа, — подчеркнул 4 октября глава Южного командования Вооружённых сил США адмирал Крейг Фоллер. — Россия разместила в регионе стратегические бомбардировщики и самый продвинутый боевой корабль, который способен запускать крылатые ракеты с ядерными боеголовками, и всё это в течение года. Кроме того, Россия предоставила Венесуэле значительную помощь.

Адмирал также упомянул о российском тренировочном центре по борьбе с наркотиками и терроризмом в Никарагуа. По его мнению, настоящие цели этого объекта «сомнительные».