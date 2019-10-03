Россия может начать поставки продовольствия Кубе 

«Сейчас мы будем прорабатывать вопросы продовольственной безопасности Кубы», — сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
Сегодня российская правительственная делегация во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым посещает Гавану. Там подписан контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной сети республики. Проект оценивается в 1 млрд 880 млн долларов, срок реализации — 10 лет.
Ещё одно соглашение предусматривает, что ВЭБ до конца года выделит 35 миллионов евро на расширение производства российских грузовых автомобилей на Кубе.