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Россия может начать поставки продовольствия Кубе 

Говорит Москва + ещё 6 2 часа назад
Россия может начать поставки продовольствия Кубе
Фото: Cкриншот Youtube
«Сейчас мы будем прорабатывать вопросы продовольственной безопасности Кубы», — сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
Сегодня российская правительственная делегация во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым посещает Гавану. Там подписан контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной сети республики. Проект оценивается в 1 млрд 880 млн долларов, срок реализации — 10 лет.
Ещё одно соглашение предусматривает, что ВЭБ до конца года выделит 35 миллионов евро на расширение производства российских грузовых автомобилей на Кубе.
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Латинская Америка , Дмитрий Медведев , Юрий Борисов , ВЭБ , Куба
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