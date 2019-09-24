Newsweek (США): Венесуэла благодарит Россию за «крайне важную военную поддержку» и будет разговаривать с США, только если те «прекратят вести…

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за непрекращающуюся военную поддержку в условиях политического кризиса, который расколол международное сообщество. Этот лидер-социалист заявил, что будет разговаривать с США лишь в том случае, если они откажутся от своей кампании по его свержению.

Давая интервью телеканалу «Россия 24» спустя восемь месяцев после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо при поддержке США и региональных союзников объявил себя президентом, Мадуро сказал, что «Россия как мировой лидер выражает решительную поддержку суверенитету Венесуэлы и ее праву на мир». Он добавил: «Я благодарю Россию и весь российский народ за понимание и солидарность с народом Венесуэлы».

«В последние дни Россия стала самой важной нашей опорой в различных областях, — сказал Мадуро. — Прежде всего, в сфере военно-технического сотрудничества. Наши отношения в этой области нацелены на поддержание мира и находятся на очень высоком уровне. В области энергетики мы установили отличные отношения между нашими нефтяными и газовыми компаниями. Сотрудничество в торговле между Россией и Венесуэлой также процветает. То же самое можно сказать о культурной, дипломатической и политической областях».

Касаясь США, которые оказывают политическое и экономическое давление на его правительство, Мадуро сказал: «Если в какой-то момент американский президент Дональд Трамп решит скорректировать свою ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы , я с готовностью начну переговоры для установления отношений, основанных на уважении».

По словам Мадуро, президента Трампа «подставили и вовлекли в катастрофическую и провальную политику».

Претензии Гуайдо на лидерство поддержали США, а также многие страны Латинской Америки, Европы и прочие партнеры Вашингтона. Они обвинили Мадуро в политической коррупции и в неправильном руководстве многострадальной экономикой страны. С другой стороны, к России, оппонировавшей признанию Гуайдо без всеобщих выборов, присоединились латиноамериканские страны левого толка, а также Китай, Иран, Турция, Южная Африка и другие государства из разных уголков мира, которые продолжают признавать Мадуро, а США считают империалистической державой в этом регионе.

Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой, несмотря на продолжившиеся в этом году беспорядки. Она направила туда дополнительно военных специалистов, а в прошлом месяце подписала новый меморандум взаимопонимания о расширении военно-морских связей. В конце прошлого года Москва отправила в Венесуэлу свои бомбардировщики, способные нести ядерное оружие на борту. Цель посылки этих самолетов — участие в совместных с Венесуэлой учениях в Карибском море. Эти действия вызвали неудовольствие в США, которые к тому времени уже ввели санкции против Венесуэлы.

Гуайдо пока не набрал силу и не сумел взять верх над венесуэльским руководителем, поскольку в конце апреля ему не удалось заручиться поддержкой военных в ходе неудачного восстания. В глазах ООН Мадуро по-прежнему является главой государства. На этой неделе руководители государств со всего мира собрались в Нью-Йорке на ежегодное заседание Генеральной Ассамблеи , и представители обеих венесуэльских сторон должны направить туда делегации, чтобы изложить свои доводы и позиции.

Переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией зашли в тупик, но Мадуро и Трамп в прошлом месяце подтвердили, что их администрации поддерживают контакты.

Однако Мадуро заявил на канале «Россия 24», что американское правительство «рассматривает планы по срыву парламентских выборов», запланированных на будущий год.

Венесуэльский президент также высоко оценил свои связи с российским президентом Владимиром Путиным, заявив, что они «много раз встречались в Москве и на различных международных площадках», а также «постоянно проводят телефонные разговоры и обмениваются посланиями, в которых демонстрируют общность взглядов и выдвигают предложения о развитии двусторонних отношений».

В понедельник кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время ожидается очередной визит Мадуро в Россию. Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

Между тем, напряженность в регионе усилилась после того, как администрация Трампа потребовала применить положения регионального военного договора в ответ на военные учения Венесуэлы вблизи неспокойной границы с Колумбией, которая является партнером США. Мадуро сказал, что эти маневры носят учебный характер и проводятся с целью недопущения вторжения.

В воскресенье «Ассошиэйтед Пресс» опубликовала интервью колумбийского президента правого толка Ивана Дуке Маркеса (Iván Duque Márquez), который осудил эти учения и не стал исключать возможность нанесения ударов через границу по диссидентам из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), имеющих базы в Венесуэле. Он также сравнил Мадуро с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем , которого международный трибунал в Гааге в 1999 году обвинил в военных преступлениях.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса (Jorge Arreazas) опроверг обвинения Дуке, заявившего, что администрация Мадуро причастна к наркоторговле. В понедельник он выдвинул встречное обвинение, сказав, что Колумбия «содействует выращиванию наркотиков и их сбыту, способствует насилию и уничтожает мирные соглашения».

В тот же день назначенный Гуайдо главным дипломатом Хулио Борхес (Julio Borges) сказал, что ожидаемое в среду появление Трампа на заседании стран Западного полушария по Венесуэле подает «четкий сигнал» о том, что его администрация стремится усилить давление на Мадуро. Об этом сообщило агентство «Рейтер».