Президент Бразилии прооперирован

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару удалили грыжу. Операция прошла в воскресенье, 8 сентября, в частной клинике в городе Сан-Паулу.

Как сообщила пресс-служба главы государства, операция прошла успешно, состояние Болсонару стабильное.

Президент Бразилии в сентябре 2018 года был тяжело ранен ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. Он провел в больнице более трех недель и перенес три операции: две сразу и третью в конце января этого года, пишет ТАСС.

Мужчину, покушавшегося на Болсонару, задержали, но суд признал его невменяемым. В этой связи его решено было отправить на принудительное лечение.