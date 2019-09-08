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Президент Бразилии прооперирован 

Вести.Ru + ещё 1 30 минут назад
Президент Бразилии прооперирован
Фото: EPA
Президенту Бразилии Жаиру Болсонару удалили грыжу. Операция прошла в воскресенье, 8 сентября, в частной клинике в городе Сан-Паулу.
Как сообщила пресс-служба главы государства, операция прошла успешно, состояние Болсонару стабильное.
Президент Бразилии в сентябре 2018 года был тяжело ранен ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. Он провел в больнице более трех недель и перенес три операции: две сразу и третью в конце января этого года, пишет ТАСС.
Мужчину, покушавшегося на Болсонару, задержали, но суд признал его невменяемым. В этой связи его решено было отправить на принудительное лечение.
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Латинская Америка , В мире , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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