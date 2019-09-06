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В Бразилии вновь оскорбили Брижит Макрон 

ТАСС + ещё 2 8 часов назад
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Фото: РИА Новости
Супруга французского лидера Эмманюэля Макрона Брижит Макрон вновь стала объектом "шутки" бразильского политика. На этот раз ироничные высказывания насчет ее внешности допустил министр экономики южноамериканской республики Паулу Гедес, поспешивший, впрочем, извиниться за свой поступок.
"Президент [Бразилии Жаир Болсонару] не солгал, она действительно некрасива, это чистая правда", — сказал Гедес, выступая в четверг перед предпринимателями в столице северо-восточного бразильского штата Сеара, Форталезе. Затем, подавив смех, он добавил: "Не бывает некрасивых женщин. Есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса".
Позже в четверг главный экономист Болсонару принес письменные извинения за свое высказывание, назвав произошедшее "шуткой".
"Министр Паулу Гедес просит прощения за сегодняшнюю публичную шутку, в которой упоминалась первая леди Франции Брижит Макрон", — говорится в распространенном в прессе сообщении. По мнению министра, таким образом он хотел проиллюстрировать тот факт, что история с имевшим место ранее нелицеприятным выпадом в ее адрес со стороны бразильского лидера была предана чрезмерно широкой огласке в ущерб "важным и срочным для страны вопросам". У главы Минэк "не было ни малейшего намерения нанести личное оскорбление" супруге Макрона, подчеркивается в документе.
В конце августа один из подписчиков бразильского президента Жаира Болсонару в Facebook оставил на его официальной странице комментарий, касающийся внешности первой леди Франции. Этот человек разместил фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару", — гласила подпись к картинке. "Президент, Макрон вам просто завидует", — добавил от себя пользователь, опубликовавший фото.
К этому комментарию с официального аккаунта Болсонару был размещен следующий ответ: "Не унижай парня, ха-ха". Некоторое время спустя комментарий с фото был удален "во избежание двоякого толкования", а сам Болсонару пояснил, что своей фразой хотел указать своему стороннику на недопустимость подобных публикаций.
Французский лидер, выступая на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии, в свою очередь выразил сожаление в связи с "крайне невежливыми" высказываниями Болсонару в Facebook, задевающими Брижит Макрон.
"Надеюсь, что у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей", — сказал он.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Брижит Макрон , Бразилия
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