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Бананы оказались под угрозой исчезновения 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Колумбия объявила чрезвычайную ситуацию в стране после того, как в почве обнаружили убивающий бананы грибок. Об этом сообщает The Mirror.
В почве Колумбии нашли организм Fusarium type 4, который поразил посевы в Азии. Если не удастся побороть грибок, дефицит бананов грозит всему миру, так как в Латинской Америке находится один из крупнейших поставщиков бананов на планете.
Колумбийский сельскохозяйственный институт заявил, что уже уничтожил все зараженные растения, а также пообещал усилить санитарный контроль в аэропортах и пограничных пунктах, чтобы грибок не распространился.
Главный менеджер института Деянира Барреро Леон утверждает, что полиция и военные подключились к борьбе с проблемой. Также, по ее словам, Колумбии помогают эксперты из Австралии, Нидерландов, Бразилии и Мексики.
Вид бананов Cavendish считается особенно уязвимым для грибка из-за отсутствия генетического разнообразия. Это один из самых популярных на планете сортов этого фрукта.
В 2018 году Колумбия экспортировала бананы на 866,2 миллиона долларов долларов (57,5 миллиарда рублей).
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Комментарии6
Латинская Америка , В мире , Колумбия
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