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Мадуро рассказал о плане покушения на него 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: EPA
Венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал, что бывший глава Колумбии Альваро Урибе Велес готовил план покушения на него и планировал осуществить его при помощи наемников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как уточняется, попытка покушения была 4 августа прошлого года во время парада в Каракасе. Тогда беспилотники со взрывчаткой летели к Мадуро, но он не пострадал.
По словам Мадуро, этим планом руководил Велес с участием посла Колумбии в США Франсиско Санто.
"Я узнал о плане, которым руководил Велес… направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они приехали и попытались меня убить", — сказал Мадуро.
Ранее сообщалось, что Мадуро заявил, что о покушении на него распорядился Болтон.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Колумбия
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