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Globo: Бразилия впервые введет санкции против Венесуэлы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бразильские власти готовятся к введению односторонних санкций в отношении высокопоставленных представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила во вторник газета Globo.
По информации издания, МИД и Минюст Бразилии сейчас готовят список должностных лиц Боливарианской Республики, "действия которых противоречат принципам и целям бразильской конституции". Как уточняется, им будет запрещен въезд на территорию крупнейшего латиноамериканского государства.
Ожидается, что о принятии соответствующей меры в ходе проходящей в Лиме международной конференции по ситуации в Венесуэле объявит министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. Россия отказалась от участия во встрече.
Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек. Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
ТАСС: последние новости
Мадуро заявил, что верит в успех диалога с венесуэльской оппозицией МИД Колумбии сообщил о возможном нарушении границы венесуэльскими военными Мадуро назвал Колумбию "недееспособным государством", угрожающим Венесуэле
Комментарии1
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , МИД , ЕС , ООН , Минюст РФ , Бразилия , Венесуэла
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