Globo: Бразилия впервые введет санкции против Венесуэлы

Бразильские власти готовятся к введению односторонних санкций в отношении высокопоставленных представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро . Об этом сообщила во вторник газета Globo.

Минюст По информации издания, МИД Бразилии сейчас готовят список должностных лиц Боливарианской Республики, "действия которых противоречат принципам и целям бразильской конституции". Как уточняется, им будет запрещен въезд на территорию крупнейшего латиноамериканского государства.

Ожидается, что о принятии соответствующей меры в ходе проходящей в Лиме международной конференции по ситуации в Венесуэле объявит министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. Россия отказалась от участия во встрече.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно оценкам ООН , страну покинули уже более 4 млн человек. Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС

Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.