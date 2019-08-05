Венесуэльский кризис дошел до Кубы?

На острове Свободы введен полный контроль над ценами для всех государственных и частных предприятий, то есть даже на рынке теперь можно торговать только по установленным властями ценам. При чем тут Венесуэла и насколько вероятно, что Куба столкнется с тотальным дефицитом?

Президент Кубы Мигель Диас-Канел объявил, что правительство приняло ряд чрезвычайных мер по борьбе с экономическим застоем и сокращением валютных поступлений. Вероятно, госконтроль за ценами в частном секторе — одна из этих мер.

Кризис на острове начался в 2015 году, после коллапса экономики ключевого союзника Кубы, Венесуэлы, и усугубился из-за новых санкций США . Большинство опрошенных Business FM кубинцев отказались говорить на политические и экономические темы, честно признавшись, что они опасаются. Кубинец Павел рассказал, что пока в их жизни ничего не изменилось.

«Пока не ощущается, на Кубе это не чувствуется. Но санкции ввели, пытаются как-то бороться. Курс валюты остается таким же, как был. Пока нет изменений».

В апреле 2016 года съезд Коммунистической партии Кубы на закрытом заседании решил частично разрешить частный бизнес. Он все равно ограничен, но деньги у людей появились, говорит Любовь, работающая на Кубе гидом.

«Все так же, как и было раньше, все как было, так и есть. Сюда нужно приехать пожить и понять, а так вам рассказать… Что я могу сказать? Продукты есть. Кто работает, у них есть деньги».

Куба десятилетиями жила в условиях санкций и карточной системы. В месяц человеку положено 3 килограмма риса, 250 граммов фасоли, столько же курицы или рыбы, пять яиц, пакет кофе, 250 миллилитров растительного масла, коробка спичек, кусок мыла.

Все это буквально за копейки. То, что сверх этой нормы, очень дорого для населения со средней зарплатой в 30 долларов. Но люди привыкли. Поэтому об остром кризисе на Кубе говорить нельзя. Принятые меры — это, скорее, игра на опережение, считает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской:

«Санкции против Кубы были введены еще в 1962 году. Фактически это было доведено до полной экономической блокады. Они запрещают торговать третьим странам, и Венесуэла как раз та самая страна, которая никогда не обращала внимания на эти санкции, поэтому удар по Венесуэле — это косвенно удар и по Кубе. Но сказать, что кубинская экономика находится в плохом состоянии, нельзя. Ситуация достаточно ровная, там, как всегда, нет каких-то товаров роскоши, нет возможности купить квартиру или автомобиль, но сказать, что там удушающий кризис, как в Венесуэле, сейчас нельзя. Я думаю, просто они играют сейчас на опережение и хотят себя обезопасить».

Появившаяся при Бараке Обаме надежда на потепление отношений между Кубой и США и на прекращение санкций умерла при Дональде Трампе . В США в полную силу вступил так называемый закон Helms — Burton, который был принят еще при Билле Клинтоне , но все президенты накладывали на него вето.