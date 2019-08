Организаторы «Мисс Венесуэла» отказались называть параметры победительницы

Организаторы конкурса «Мисс Венесуэла » отказались сообщать привычные для подобных мероприятий параметры девушки-победительницы, которой в этом году стала 20-летняя Амакуро Талия Ольвино. На официальном сайте конкурса сообщается только то, что ее рост составляет 1 метр 78 сантиметров.

По словам организаторов, такое решение было принято из-за того, что «красота женщины зависит не от размера груди или бедер, а от ее личных качеств и таланта».

Победительница же покорила судей не по годам зрелыми ответами на философские вопросы.

Талия Ольвино родилась в венесуэльском городе Валенсия. На протяжении восьми лет девушка занималась синхронных плаванием. До последнего времени была студенткой Университета Гуакары, расположенного в ее родном штате Карабобо.

Теперь ей предстоит представить страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в декабре.

Mientras más creas en tu intuición, más empoderado, más fuerte y más feliz te conviertes ✨?. La entrevista con el jurado fue un momento que disfruté muchísimo y que siempre perdurará en mi corazón ❤. Gracias a todos por sus buenas palabras? si quieren verla el link está en mi cuenta de Twitter @MissVDAmacuro. Sigan apoyándome estos últimos días votando por las bandas Miss Sonrisa, Miss Elegancia y Miss Gema preciosa a través del link que está en mi bio?. #Bellezaqueinspira #MissVenezuela2019 #MissSonrisa #MissElegancia #MissGemaPreciosa Maquillaje y estilismo: @luisfelipemakeup Vestido: @zardesignve

A post shared by ᴛʜᴀʟɪᴀ ᴏʟᴠɪɴᴏ ᴛᴏʀʀᴇs (@thaliaolvino) on Jul 29, 2019 at 10:20am PDT