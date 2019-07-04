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В Мексике федеральная полиция объявила забастовку 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: © AP Photo / Gustavo Aguado
Небывалая в истории страны акция — национальная забастовка — объявлена федеральной полицией Мексики, самым боеспособным и наименее коррумпированным подразделением правоохранительных органов латиноамериканской страны.
Как сообщили в специальном коммюнике организаторы акции, забастовка намечена на утро четверга по местному времени. По закону военные и полиция права на забастовку в Мексике не имеют.
Причиной протеста является намерение властей перевести полицейских в состав недавно созданной по инициативе президента страны Национальной гвардии. При этом полиция утверждает, что сотрудники теряют в зарплате и рабочих правах.
В среду власти предпринимали попытки добиться взаимопонимания с сотрудниками федеральной полиции, которые устроили митинг в районе Истапалапа в столице страны, а также на 10 часов перекрыли движение по федеральной трассе Мехико-Пачука. Результата эти переговоры пока не принесли, хотя министерство безопасности и гражданской защиты, которому подчиняется гвардия, уже пообещало, что ни права, ни зарплаты, ни выслуга лет или чины полицейских в случае перехода в ее состав не пострадают.
Прокомментировал ситуацию и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, уже нашедший элементы заговора в происходящем. "В этом деле видна черная рука, раньше это все направлялось с Букарели (улица, где расположено МВД страны), из подвалов Букарели, и они думают, что так будет и теперь. Нет, мы не будем их подавлять, мы не такие. Это дело разрешится, потому что не будет никакой несправедливости", — заявил Лопес Обрадор в своем видеообращении к стране.
При этом глава государства подчеркнул, что не видит никаких законных оснований для протеста полицейских. По словам Обрадора, переход в гвардию будет осуществляться на добровольной основе, и уже есть порядка 10 тысяч человек, которые согласились это сделать и прошли экзамены.
Инициатива создания гвардии исходила от самого Лопеса Обрадора с целью избежать дальнейшей милитаризации Мексики с учетом войны с преступностью и наркомафией, идущей с 2006 года. Национальная гвардия формируется из наиболее подготовленных сотрудников основных силовых структур, включая армию и ВМФ, но при этом она более подконтрольна гражданским органам власти. Она приписана к министерству безопасности и гражданской защиты, а не к военным ведомствам.
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Латинская Америка , МВД , Мексика
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