Президент Мексики не поедет на саммит G20 

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил во вторник, что не будет участвовать в предстоящем саммите G20 в японской Осаке.
"Я не поеду на встречу G20, но я направлю письмо относительно проблем неравенства в мире, по этой теме должны быть встречи, это те встречи, которых не хватает", — сказал Лопес Обрадор на своей пресс-конференции в Мехико.
Саммит "большой двадцатки" состоится 28 и 29 июня.
По словам Лопеса Обрадора, вместо него на саммит отправятся глава МИД Мексики и министр финансов.