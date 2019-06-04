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Президент Мексики не поедет на саммит G20 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: AP Photo / Moises Castillo
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил во вторник, что не будет участвовать в предстоящем саммите G20 в японской Осаке.
"Я не поеду на встречу G20, но я направлю письмо относительно проблем неравенства в мире, по этой теме должны быть встречи, это те встречи, которых не хватает", — сказал Лопес Обрадор на своей пресс-конференции в Мехико.
Саммит "большой двадцатки" состоится 28 и 29 июня.
По словам Лопеса Обрадора, вместо него на саммит отправятся глава МИД Мексики и министр финансов.
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Латинская Америка , В мире , МИД , Мексика , Осака
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