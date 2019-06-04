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Бразилия приостановила поставки говядины в Китай 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай. Это связано с выявлением на одной из скотобоен в штате Мату-Гросу случая коровьего бешенства.
Теперь всю продукцию, которую собирались отправить в КНР, либо вернут производителям, либо передадут другим государствам. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения животных, рассмотрев случай, приняла решение не препятствовать поставкам бразильской говядины за рубеж ввиду незначительности происшествия.
Но с Китаем у Бразилии подписано двустороннее соглашение, не позволяющее минсельхозу страны в такой ситуации выдать фитосанитарные сертификаты.
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Латинская Америка , ВОЗ , Минсельхоз , Бразилия , Китай
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