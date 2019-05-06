Cicero (Германия): у Хуана Гуайдо нет шансов

Cicero (Германия) . Сегодня они занимают девять из 32 министерских постов, а также связаны и с нелегальным бизнесом. Хуан Гуайдо три месяца не может справиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро . Хотя он и заручился поддержкой в стране и за рубежом, без армии у него нет шансов. Ведь именно высокопоставленные военные могут многое потерять, если пойдут за ним, пишет журнал. Сегодня они занимают девять из 32 министерских постов, а также связаны и с нелегальным бизнесом.

Прошло три месяца с того момента, как председатель Национальной ассамблеи объявил себя временным президентом Венесуэлы и призвал автократа Николаса Мадуро, правящего страной с 2013 года, уйти в отставку. США , а также 20 латиноамериканских и европейских государств, в том числе и Германия, признали Гуайдо легитимной главой государства.

Тот, кто думал, что тем самым дни режима в Венесуэле сочтены, был разочарован. Гуайдо хотя и сумел вывести на улицы сотни тысяч своих сторонников, но многократных массовых демонстраций оказалось недостаточно, чтобы сместить Мадуро. Между тем, всем ясно: чтобы выиграть борьбу, Гуайдо нужно привлечь на свою сторону военных.

Президент без государства

Пока что ничто не указывает на то, что ему удастся это сделать. Напротив: гуманитарные конвои, которые оппозиционный политик хотел доставить из Бразилии Колумбии в свою бедствующую страну, остались заблокированными у границы, находящейся под охраной военных. Только порядка 600 солдат с начала мятежа перешли на сторону оппозиции — несмотря на великодушное предложение амнистии. Недавно Мадуро выступил на стороне высокопоставленных генералов по венесуэльскому телевидению, чтобы продемонстрировать их лояльность.

Покровители Гуайдо в Вашингтоне, прежде всего, советник по национальной безопасности Джон Болтон и министр иностранных дел Майк Помпео, неверно расценили настроения венесуэльских сил безопасности. Гуайдо остается президентом без государства, Мадуро по-прежнему находится в президентском дворце — под охраной полиции, национальной гвардии и армии.

При поддержке высокопоставленных военных

Солдаты и средний офицерский корпус без сомнения симпатизируют оппозиции и с радостью скорее сместили бы Мадуро. Некоторые солдаты дезертировали, поскольку их жалованья не хватает, чтобы прокормить семью. Их семьи страдают от экономического кризиса, нехватки продуктов, перебоев с электричеством и рушащейся системы здравоохранения. Поэтому три миллиона венесуэльцев уже покинули свою страну.

Но более высокие военные чины твердо поддерживают президента, поскольку они могут многого лишиться. Движение «Боливарианская революция», созданное бывшим десантником Уго Чавесом в 1999 году, всегда опиралось на военных. Чавес за эти годы все больше демонтировал демократические институты и ставил на посты в политике и экономике приближенных военных. Венесуэла в 2006 году потратила на армию больше средств, чем Бразилия, ВВП которой в пять раз выше венесуэльского. Часть этих средств напрямую осела в карманах генералов.

Связаны с нелегальным бизнесом

При президенте Мадуро влияние высокопоставленных военных еще больше возросло. Сегодня они занимают девять из 32 министерских постов, в том числе посты министров энергетики и сельского хозяйства. По данным неправительственной организации Transparencia, 60 государственных компаний возглавляют военные, в том числе некоторые банки и финансовые институты. Генерал-майор Мануэль Кеведо является главой государственной нефтяной компании PdVSA, министр обороны Владимир Падрино Лопес контролирует работу агентства по распределению дотационных продуктов питания.

Генералы Мадуро также связаны и с нелегальным бизнесом. Они участвуют в контрабанде топлива в Бразилию и Колумбию, торговле наркотиками, «крышуют» нарколаборатории, в которых обрабатывается колумбийский кокаин, который затем отправляется в США. На юге страны, где находится большая часть золотых и алмазных рудников, размещенные там армейские подразделения принуждают золотодобытчиков отдавать им «дань» за безопасность.

Страх тюрьмы

В случае смены режима под угрозой окажутся не только экономические доходы и благосостояние. ООН обвиняет армию и силы безопасности также и в жестоких убийствах, пытках и других тяжких нарушениях прав человека. Поэтому многие военные могут быть привлечены к уголовной ответственности — вопреки закону об амнистии.

«Люди боятся, что они могут провести остаток жизни в тюрьме», — говорит Фил Гансон, эксперт по Венесуэле Международной антикризисной группы (International Crisis Group).

Многое указывает на то, что патовая ситуация продлится в Венесуэле еще долго. Военную интервенцию США при всем бряцании оружием в Вашингтоне трудно себе представить. Все еще не забыта постыдная операция в бухте Кочинос. Кроме того, любая односторонняя акция США сделает пропасть в отношениях с Россией и Китаем еще глубже, которые на протяжении многих лет оказывали финансовую поддержку режиму Мадуро. Пока танки на стороне Мадуро, у Хуана Гуайдо нет шансов.