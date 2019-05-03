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Мадуро назначил нового главу венесуэльской полиции 

News.ru + ещё 7 21 час назад
Фото: EPA
Глава Боливарианской Республики Николас Мадуро назначил генерала Элио Эстраду новым главой полиции страны.
По поручению нашего президента Николаса Мадуро и во исполнение конституции и законов республики бригадный генерал Элио Эстрада назначается новым главнокомандующим национальной боливарианской полиции, — написал глава МВД Нестор Ревероль в Twitter.
Данное назначение сделано на фоне попыток оппозиции совершить государственный переворот.
23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его полномочия официально признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Ряд стран, в том числе Россия и Мексика, поддержали правительство Мадуро.
Как писал News.ru, администрация американского лидера Дональда Трампа ищет способы финансирования лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
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Латинская Америка , В мире , переворот в Венесуэле , Николас Мадуро , Дональд Трамп , МВД
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