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Мадуро отказался считать Венесуэлу «колонией гринго» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе телеобращения к народу заявил, что Венесуэла никогда не станет «колонией гринго».
«Их (оппозиции) целью было устроить шоу. Но они потерпели крах, поскольку народ хочет мира», — приводит ТАСС заявление Мадуро в эфире государственного телевидения.
Глава Боливарианской Республики также добавил, что его страна никогда не станет «колонией гринго (американцев)».
Накануне власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.
После этого советник президента США Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле, а также предупредил президента страны Николаса Мадуро, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения силы против оппозиции.
Отметим, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Каракаса, обращая внимание на тот факт, что подобная авантюра «приведет к всплеску кровопролития и к последствиям, которые отзовутся и за пределами Венесуэлы».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Джон Болтон , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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