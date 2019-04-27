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Венесуэла вышла из ОАГ 

Р-Спорт + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил в субботу, что южноамериканская страна с этого дня больше официально не является частью Организации американских государств (ОАГ).
О решении покинуть региональный блок президент Николас Мадуро заявил еще в апреле 2017 года. Сам президент требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя эта процедура занимает два года и должна была завершиться как раз 27 апреля текущего года. Эту дату Мадуро уже объявил праздничной. ОАГ не признал новые президентские полномочия Мадуро, которые начались 10 января сроком до 2025 года.
"С сегодняшнего дня (субботы) Боливарианская республика Венесуэла не принадлежит к ОАГ, мы выполнили все сроки и исполнили волю венесуэльского народа", — заявил Арреаса на марше сторонников правительства в Каракасе.
Комментируя недавние санкции, введенные против него США, Арреаса отметил, что единственным его банковским счетом является счет в венесуэльском государственном банке, куда ему и перечисляют зарплату. "Они думают, что, вводя против нас санкции, они нас испугают, но на самом деле они дают нам больше сил, чтобы противостоять им в политической битве", — приводит канал Globovision слова Арреасы.
Ранее министерство финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции в отношении Арреасы. Также под санкции попала судья Кароль Падилья.
Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись.
США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Политика , Николас Мадуро , Барак Обама , Казначейство США , Венесуэла
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