Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в своем Twitter поздравление россиян со 149-й годовщиной со дня рождения Владимира Ленина.

«Поздравляем братский российский народ со 149-летием со дня рождения Владимира Ильича Ульянова. Мы воздаем должное этому великому революционному лидеру и его наследию борьбы за права пролетариата и строительство социализма. Ленин сегодня все еще остается живой историей», — написал Мадуро.

22 апреля исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ленина (1870 — 1924) — революционера, теоретика марксизма, лидера партии большевиков, советского политического и государственного деятеля. Ленин был главным организатором и руководителем Октябрьской социалистической революции 1917 года в России, первым председателем Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР и создателем первого в мировой истории социалистического государства (СССР).

Ранее, в январе 2019 года, в Венесуэле резко обострилась политическая обстановка. 23 января 2019 года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Президент США Дональд Трамп в скором времени признал его временным венесуэльским лидером. Вслед за ним Гуайдо поддержали европейские страны, Канада, Бразилия и Аргентина и другие. Россия в свою очередь выразила поддержку действующему президенту страны Николасу Мадуро.