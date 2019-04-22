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Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в своем Twitter поздравление россиян со 149-й годовщиной со дня рождения Владимира Ленина.
«Поздравляем братский российский народ со 149-летием со дня рождения Владимира Ильича Ульянова. Мы воздаем должное этому великому революционному лидеру и его наследию борьбы за права пролетариата и строительство социализма. Ленин сегодня все еще остается живой историей», — написал Мадуро.
22 апреля исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ленина (1870 — 1924) — революционера, теоретика марксизма, лидера партии большевиков, советского политического и государственного деятеля. Ленин был главным организатором и руководителем Октябрьской социалистической революции 1917 года в России, первым председателем Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР и создателем первого в мировой истории социалистического государства (СССР).
Ранее, в январе 2019 года, в Венесуэле резко обострилась политическая обстановка. 23 января 2019 года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Президент США Дональд Трамп в скором времени признал его временным венесуэльским лидером. Вслед за ним Гуайдо поддержали европейские страны, Канада, Бразилия и Аргентина и другие. Россия в свою очередь выразила поддержку действующему президенту страны Николасу Мадуро.
В ночь на 30 января США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон запретил проводить с ней сделки, а также арестовал активы компании в своей юрисдикции. 8 марта американский Минфин продлил срок завершения операций с ценными бумагами PDVSA. Впоследствии санкции США против Венесуэлы несколько раз ужесточались.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Владимир Ульянов , Дональд Трамп , Минфин , Венесуэла
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