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Мадуро заявил, что народ Венесуэлы готов защищать свою страну 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что граждане Боливарианской Республики готовы встать на защиту своей страны от любой угрозы.
"На улицах есть сила, порой незаметная, которая распространяется по районам и городам. Это сознательная сила народа, настроенного защищать родину. Я призываю людей упорно работать, чтобы добиться освобождения страны от санкций империализма", — сказал Мадуро во время выступления в Каракасе, трансляция с которого ведется в его Twitter.
Глава Венесуэлы также призвал граждан вступать в ряды Боливарианской милиции.
"Призываю всех, кто ощущает себя патриотом, вступать в ряды Боливарианской национальной милиции", — заявил Мадуро.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , ЕС , Венесуэла
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