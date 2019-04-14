Мадуро заявил, что народ Венесуэлы готов защищать свою страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что граждане Боливарианской Республики готовы встать на защиту своей страны от любой угрозы.

"На улицах есть сила, порой незаметная, которая распространяется по районам и городам. Это сознательная сила народа, настроенного защищать родину. Я призываю людей упорно работать, чтобы добиться освобождения страны от санкций империализма", — сказал Мадуро во время выступления в Каракасе, трансляция с которого ведется в его Twitter.

Глава Венесуэлы также призвал граждан вступать в ряды Боливарианской милиции.

"Призываю всех, кто ощущает себя патриотом, вступать в ряды Боливарианской национальной милиции", — заявил Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.