В Венесуэле произошло новое отключение электричества

Новое отключение произошло в ночь со вторника на среду в 23.20 по местному времени. Без света оказались такие штаты, как Варгас, Миранда, Арагуа, Карабобо, Кожедес (в центре страны), Лара, Сулия (на западе) и остров Маргарита. Час спустя, свет начал возвращаться в некоторые районы Каракаса, сообщает AFP. Тем временем неправительственная организация Netblocks, которая контролирует доступность интернета в мире, отметила, что электричество достигает только 10% территории страны.

Ни правительство, ни национальная электроэнергетическая компания Corpoelec не дали никакого объяснения этому "блэкауту". "Электротехнический персонал работает над восстановлением электроснабжения", — сообщило общественное телевидение VTV через два часа после аварии.

С 7 марта в результате массового отключения электроэнергии, которое оставило большую часть страны в темноте на пять дней, в Венесуэле периодически происходили перебои с подачей электроэнергии, затрагивающие, в частности, водоснабжение, транспорт и электросети, телефон и интернет.

Правительство президента Николаса Мадуро связывает эти неудачи с "электромагнитными, кибернетическими и физическими атаками" против Гурской ГЭС, которая производит 80 процентов энергии страны. Оно обвиняет Соединенные Штаты в том, что они стоят за этими атаками с целью дестабилизации режима.

31 марта Мадуро объявил о тридцатидневном плане, во время которого должна быть нормирована подача электричества. Особое внимание будет уделено вопросу обеспечения распределения электроэнергии и воды.