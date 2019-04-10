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В Венесуэле произошло новое отключение электричества 

Российская Газета + ещё 5 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Новое отключение произошло в ночь со вторника на среду в 23.20 по местному времени. Без света оказались такие штаты, как Варгас, Миранда, Арагуа, Карабобо, Кожедес (в центре страны), Лара, Сулия (на западе) и остров Маргарита. Час спустя, свет начал возвращаться в некоторые районы Каракаса, сообщает AFP. Тем временем неправительственная организация Netblocks, которая контролирует доступность интернета в мире, отметила, что электричество достигает только 10% территории страны.
Ни правительство, ни национальная электроэнергетическая компания Corpoelec не дали никакого объяснения этому "блэкауту". "Электротехнический персонал работает над восстановлением электроснабжения", — сообщило общественное телевидение VTV через два часа после аварии.
С 7 марта в результате массового отключения электроэнергии, которое оставило большую часть страны в темноте на пять дней, в Венесуэле периодически происходили перебои с подачей электроэнергии, затрагивающие, в частности, водоснабжение, транспорт и электросети, телефон и интернет.
Правительство президента Николаса Мадуро связывает эти неудачи с "электромагнитными, кибернетическими и физическими атаками" против Гурской ГЭС, которая производит 80 процентов энергии страны. Оно обвиняет Соединенные Штаты в том, что они стоят за этими атаками с целью дестабилизации режима.
31 марта Мадуро объявил о тридцатидневном плане, во время которого должна быть нормирована подача электричества. Особое внимание будет уделено вопросу обеспечения распределения электроэнергии и воды.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
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