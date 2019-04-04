Венесуэла снова попросила помощи у России

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Венесуэла снова попросит помощи у России 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Венесуэла попросит у России помощи в восстановлении своей энергетической системы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Уильмар Кастро Сотельдо на российско-венесуэльском бизнес-форуме в Москве, сообщает «Интерфакс».
«У нас уже есть некоторые запросы на поставки запчастей для энергосистемы для устранения того ущерба, который был нанесен нашей генерационной и распределительной системе в области электроэнергии», — приводит агентство слова министра.
Он также рассказал, что специалисты обеих стран в области информатики в данный момент работают над« механизмами, препятствующими блокировке, взлому (венесуэльских) сетей и систем, которые используются для оказания государственных услуг».
За март и апрель в энергосистеме Венесуэлы трижды наблюдался масштабный сбой, оставлявший большинство штатов страны без электричества. По версии властей, это произошло из-за хакерской атаки на крупнейшую ГЭС, организованной США и оппозицией. По словам лидера оппозиционеров Хуана Гуайдо, сбои произошли из-за некомпетентности властей.
2 апреля стало известно, что министр нефти и министр промышленности Венесуэлы отменили свой визит в Россию, запланированный на 4-5 апреля.
В конце марта Венесуэла должна была начать выплаты по долгу России, который составляет около трех миллиардов долларов, однако не перечислила обговоренные ранее 100 миллионов долларов. Изначально кредит, выданный в 2011 году, должен был быть выплачен в 2018 году.
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Латинская Америка , Видео , В мире , Политика , Интерфакс , Венесуэла , Москва
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