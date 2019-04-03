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«К стенке»: Гуайдо предложили расстрелять в Венесуэле 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Член Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Мария Леон заявила, что оппозиционный лидер и депутат Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо заслуживает самой суровой меры наказания за свою деятельность. Об этом сообщает ТАСС.
Политик отметила, что лишения парламентской неприкосновенности будет недостаточно.
"Как обращаются с предателями родины?", — задала вопрос Леон.
В материале утверждается, что после этого в зале начали раздаваться крики "к стенке", "к стенке".
Ранее сообщалось, что уголовное расследование против Гуайдо получит продолжение.
23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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Комментарии3
Латинская Америка , Видео , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
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