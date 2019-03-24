Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в похищении 30 миллиардов долларов

Более 30 миллиардов долларов было похищено у Венесуэлы за последние два месяца, более 1 миллиарда долларов было переведено на личные счета оппозиционеров, заявил министр связи и информации латиноамериканской республики Хорхе Родригес , слова которого приводит государственный телеканал VTV.

По заявлению министра, средства оппозиционерам пошли со счетов Венесуэлы в международных банках для финансирования терроризма против страны. Эту операцию координирует штаб, в который входят Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, один из лидеров оппозиции Леопольд Лопес, задержанный советник Гуаидо Роберто Марреро, представитель венесуэльского парламента в США Карлос Веккьо и другие, говорится в сообщении.

"Они занялись кражей активов, которые Венесуэла имеет в различных банках, средства изымаются по приказу администрации Трампа", — приводит телеканал слова министра.

"В последние два месяца было украдено более 30 миллиардов долларов", — добавил Родригес.