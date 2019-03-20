Венесуэла частично открыла границу с Колумбией

Венесуэльские власти открыли участок границы с Колумбией в штате Тачира. Отправиться в соседнюю страну теперь могут учащиеся и граждане, нуждающиеся в медицинской помощи.

Каракас принял решение о закрытии трех мостовых переходов на границе с Колумбией для борьбы с правонарушениями. В частности, се контрабандой продовольствия и горючего, напоминает ТАСС

Отношения между странами резко ухудшились в середине февраля, когда под давлением США с территории Колумбии планировалась поставка гуманитарной помощи в Венесуэлу, которую боливарианское правительство не запрашивало. Во избежание провокаций венесуэльские власти закрыли границу, перекрыв связывающие страны мосты через реку Тачира.