В Венесуэле в четверг вновь отменили учебные занятия

Правительство Венесуэлы на фоне продолжающегося энергетического кризиса в стране сделало четверг седьмым подряд выходным для учащихся.

"Президент Николас Мадуро принял решение, что с завтрашнего дня, 14 марта, вся трудовая деятельность будет возобновлена: государственная, частная, коммерческая, производственная — на всей территории страны. Школьные занятия на всех уровнях приостановлены еще на 24 часа", — объявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

За последнюю неделю правительство латиноамериканской страны уже отменяло рабочий день и учебные занятия четырежды: 8, 11, 12 и 13 марта.

Седьмого марта на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури", покрывающей 80% потребностей страны в электричестве, произошла крупная авария. Из-за последовавшего за этим блэкаута, который уже назвали самым масштабным за всю историю латиноамериканской республики, были обесточены не менее 20 из 23 штатов. Авария сильно ударила по работе транспортной системы и коммунальных служб, в том числе электро— и водоснабжения.

Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Во вторник министр связи Хорхе Родригес заявил, что работа электросетей почти полностью восстановлена.