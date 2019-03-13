Вероятность вторжения в Венесуэлу растет, и в нем обвинят Россию

Государственный секретарь США Майк Помпео сделал ряд заявлений, которые трудно расценить иначе, нежели как подведение итогов под очередной волной цветной революции (вернее, ее попытки) в Венесуэле

Делить происходящее в боливарианской республике на этапы видится не вполне корректным, поскольку это предполагает в основном естественный ход событий, в то время как термин "волна", подразумевающий открыто организованный процесс, в данном случае подходит куда больше. Слишком уж бросается в глаза не просто инспирированный характер идущих процессов, когда публично Запад не более чем выражает поддержку протестующим, подкармливая их печеньками и официальными заявлениями, как это происходило в большинстве цветных революций — как удачных, так и провалившихся — по всему миру. В случае же Венесуэлы Штаты практически вышли из-за кулис и не скрываясь демонстрируют себя как организатора, режиссера и драйвера происходящего.

Их можно понять, поскольку привычные методы явно не срабатывают, а ситуация зашла слишком далеко, чтобы они могли отступить. К тому же провал у себя на "заднем дворе" Вашингтоном очевидно признан неприемлемым исходом.

Стоит напомнить, что предыдущая волна венесуэльских событий закончилась после того, как стало ясно, что:

1) массовые протесты выдыхаются;

2) признание западными странами Хуана Гуаидо "временными президентом" не повлекло за собой перелома ситуации, включая переход армии на сторону оппозиции, а сам он оказался за рубежом;

3) провалились провокации с "гуманитарной помощью" на границе;

4) власти Венесуэлы удержали контроль над страной.

Следующая волна началась чуть больше недели назад, когда Хуан Гуаидо вернулся в Венесуэлу — в сопровождении целого отряда иностранных послов для гарантии его безопасности. Это действительно стало сильным ходом Запада, поскольку, оставаясь за границей, "временный президент", а за ним и признавшие его таковым страны все больше превращались в откровенных клоунов в глазах всего мира и одним этим работали на укрепление венесуэльских властей.

А еще через два дня — какое удивительное совпадение — на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури", покрывающей 80% потребностей страны в электричестве, произошла крупная авария, за которой последовал общенациональный блэкаут, не преодоленный до сих пор (то есть длящийся уже почти неделю). Это логичным образом повлекло за собой дефицит воды и множество иных тяжелых последствий, включая десятки умерших в больницах пациентов.

И каков же итог?

Он вполне ясно следует из вышеупомянутых свежих комментариев Майка Помпео. Госсекретарь США заявил, что:

— во-первых, в живучести Каракаса виновата Москва и конкретно "Роснефть" , которая продолжает закупать нефть у венесуэльской госкорпорации PDVSA "в разрез с санкциями Соединенных Штатов" и тем самым "протягивает спасательный круг" властям страны;

— во-вторых, до конца текущей недели Штаты отзовут всех оставшихся в Каракасе своих дипломатов, поскольку их присутствие "ограничивает политику США".

Обиженный пассаж про такую нехорошую Россию, действующую поперек указаний США, безусловно, заслуживает самых ехидных комментариев.

Однако главным в данном случае является иное. В переводе с политического на обыденный язык заявления Помпео означают, что Вашингтон признал провал последних шагов. Ни возвращение Гуаидо, ни обесточивание практически всей страны не повлекло за собой роковых для венесуэльских властей последствий, на что явно рассчитывали американцы.

Впрочем, радоваться, что их снова посадили в лужу, Каракасу — и всем болеющим за него — не приходится.

Ситуация для Соединенных Штатов становится все более тупиковой, а репутационные потери — все более тяжелыми. Вашингтон слишком многое поставил на карту, причем, судя по всему, ключевые шаги вроде признания Гуаидо были сделаны действительно спонтанно и непродуманно.

Если бы не было этого глупого признания "временного президента", у американцев была бы возможность отступить — чтобы через какое-то время сделать новую попытку свержения неугодных властей. Но Гуаидо, остающийся ничего не решающим и ни на что не влияющим скоморохом, дискредитирует Соединенные Штаты, выставляя их неспособными добиться своего не только на другом конце света (к чему все уже, в общем, привыкли), но и у себя под боком.

Как следствие, Штаты все более отчетливо встают перед неизбежностью прямого военного вмешательства в Венесуэлу как единственного способа добиться свержения Мадуро и сохранить лицо. Собственно, заявление Помпео об отзыве дипломатов прямо намекает на возрастающую вероятность такого развития событий — в ситуации военной операции им может грозить непосредственная опасность в Каракасе. В свою очередь, введение Национальной ассамблеей Венесуэлы, находящейся под контролем оппозиции, по просьбе Гуаидо режима ЧП в стране может дать тот самый повод для иностранной интервенции — под предлогом спасения находящейся в состоянии гуманитарной катастрофы боливарианской республики.

Именно поэтому венесуэльские события чем дальше, тем больше выходят за рамки обычных латиноамериканских процессов. Текущие действия Вашингтона позволяют куда лучше понять саму природу все менее предсказуемого — и потому все более опасного — поведения глобальной сверхдержавы.

Ну и отдельным, не менее интересным, является вопрос, найдутся ли способы спасти Венесуэлу от теряющего не только профессионализм, но и самоконтроль глобального гегемона.