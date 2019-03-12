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Венесуэльцы перестали работать и ходить в школы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 12 и 13 марта нерабочими днями. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
В стране в том числе перестали работать школы. По словам Мадуро, такое решение принято для того, чтобы «народ достиг прогресса в стабилизации мирной и спокойной жизни, которого он заслуживает».
До этого в своем микроблоге он также указал, что неполадки в электроснабжении, вызванные атакой США, устраняются, и поблагодарил сограждан, «героически противостоящих нападкам на их родину».
Ранее 12 марта сообщалось, что парламент Венесуэлы поддержал лидера оппозиции и самопровозглашенного главу государства Хуана Гуайдо и объявил чрезвычайное положение. Режим ЧП был введен из-за перебоев с электричеством, которые продолжаются в стране с 7 марта.
Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 23 из 24 штатов. Мадуро назвал это «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Гури» в штате Боливар. Министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что сооружение пострадало от кибератаки из США.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Хорхе Родригес , Венесуэла , США
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