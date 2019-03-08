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Каракас погрузился во тьму 

Вести.Ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
В более чем 20 штатах Венесуэлы и во многих районах столицы страны в четверг, 7 марта, зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. В настоящее время обесточены, в том числе, несколько линий столичного метрополитена и обслуживающий Каракас аэропорт Майкетия.
Причиной случившегося местные власти называют саботаж на ГЭС имени Симона Боливара — крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире, передает ТАСС.
Ранее представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.
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Латинская Америка , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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