Каракас погрузился во тьму

В более чем 20 штатах Венесуэлы и во многих районах столицы страны в четверг, 7 марта, зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. В настоящее время обесточены, в том числе, несколько линий столичного метрополитена и обслуживающий Каракас аэропорт Майкетия.

Причиной случившегося местные власти называют саботаж на ГЭС имени Симона Боливара — крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире, передает ТАСС

Ранее представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.