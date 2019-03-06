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США аннулировали визы еще 77 венесуэльцев 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
США отзывают визы еще у 77 венесуэльцев, включая чиновников и членов их семей, сообщил в среду вице-президент США Майк Пенс.
"Сегодня госдепартамент объявляет, что мы аннулируем визы у 77 человек, включая многих чиновников режима Мадуро и членов их семей", — заявил Пенс, выступая на мероприятии в Аризоне.
Ранее госдеп сообщал об отзыве виз у 49 чиновников Венесуэлы и членов их семей.
Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января — спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Латинская Америка , В мире , США , Николас Мадуро , Майк Пенс , Госдеп США
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