Мадуро обвинил США и оппозицию в желании развязать войну

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что оппозиция и американская сторона хотят развязать в стране войну за природные ресурсы. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, оппозиция Венесуэлы и американские власти не рвутся помогать стране, а желают навредить.

"Они стремятся завладеть нашими природными ресурсами. Хотят развязать "нефтяную войну", — подчеркнул Мадуро.

Также он уверил, что у оппозиции и американских властей ничего не получится.

"Они потерпят крах!" — добавил Мадуро.

Ранее Мадуро обещал победить оппозиционное "сумасшедшее меньшинство".