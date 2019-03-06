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Мадуро обвинил США и оппозицию в желании развязать войну 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что оппозиция и американская сторона хотят развязать в стране войну за природные ресурсы. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, оппозиция Венесуэлы и американские власти не рвутся помогать стране, а желают навредить.
"Они стремятся завладеть нашими природными ресурсами. Хотят развязать "нефтяную войну", — подчеркнул Мадуро.
Также он уверил, что у оппозиции и американских властей ничего не получится.
"Они потерпят крах!" — добавил Мадуро.
Ранее Мадуро обещал победить оппозиционное "сумасшедшее меньшинство".
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , США
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